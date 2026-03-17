В Херсонской области нанесены бомбовые удары по местам скопления украинских боевиков, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в минувший понедельник под удар попали места временной дислокации военнослужащих противника в пригороде Херсона. По расположению украинских боевиков ударили корректируемые авиабомбы.
«Удары пришлись по северному пригородy — в поселок Зеленовка, по нескольким точкам, где ВСУ, получив пополнение, разместили личный состав», — написал Лебедев.
По данным источников, в одном из попавших под удар зданий находилось до полусотни военнослужащих ВСУ.
Информации о потерях противника в результате поражения пунктов временной дислокации украинских военных под Херсоном нет.
Ранее сообщалось о ракетном ударе по местам размещения и тренировок иностранных военных в Киевской области.
Также были опубликованы кадры поражения трехтонной бомбой пункта временной дислокации военнослужащих 60-й мехбригады ВСУ в районе города Красный Лиман.