Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: бомбы поразили места скопления боевиков ВСУ под Херсоном

Координатор подполья сообщил о применении корректируемых бомб для поражения пунктов временной дислокации украинских военных в пригороде Херсона.

В Херсонской области нанесены бомбовые удары по местам скопления украинских боевиков, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, в минувший понедельник под удар попали места временной дислокации военнослужащих противника в пригороде Херсона. По расположению украинских боевиков ударили корректируемые авиабомбы.

«Удары пришлись по северному пригородy — в поселок Зеленовка, по нескольким точкам, где ВСУ, получив пополнение, разместили личный состав», — написал Лебедев.

По данным источников, в одном из попавших под удар зданий находилось до полусотни военнослужащих ВСУ.

Информации о потерях противника в результате поражения пунктов временной дислокации украинских военных под Херсоном нет.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по местам размещения и тренировок иностранных военных в Киевской области.

Также были опубликованы кадры поражения трехтонной бомбой пункта временной дислокации военнослужащих 60-й мехбригады ВСУ в районе города Красный Лиман.