Сын Хаменеи чудом избежал гибели во время ракетного удара Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом избежал гибели 28 февраля во время израильского ракетного удара, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
По информации журналистов, Моджтаба Хаменеи покинул резиденцию за несколько мгновений до израильского удара.
«Он вышел во двор, чтобы что-то сделать находился на улице и направлялся наверх, когда в здание попала ракета», — приводит газета слова главы протокольной службы.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил о возможной гибели нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По словам американского политика, официального подтверждения этой информации пока нет.
С момента своего избрания Хаменеи не появлялся на публике, а его обращения публиковались иранскими СМИ. При этом министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи получил ранения.