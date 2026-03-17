10% чиновников в 2026 году сократят в российском регионе

В Саратовской области решили сократить число чиновников на 10% в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора Романа Бусаргина.

Сокращение пройдет в два этапа — до 1 мая и до 1 сентября.

Руководители ведомств должны подготовить документы и предупредить сотрудников о возможных увольнениях.

Также до 1 января 2027 года нельзя будет увеличивать штат чиновников. Исключение — если перераспределяются обязанности между ведомствами. Муниципалитетам рекомендовано придерживаться тех же правил.

Сейчас в регионе около 2,4 тысячи госслужащих. На их зарплаты в 2025 году потратили более 2,8 млрд рублей.

На фоне экономической ситуации звучат оценки по росту цен. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что подорожание товаров и услуг происходит не только в России, но и в других странах.

По ее словам, рост цен связан с процессами как в российской, так и в мировой экономике. Она отметила, что для понимания причин необходимо учитывать общую экономическую обстановку.

Роднина также указала, что рост стоимости жизни вызывает недовольство у населения, однако со временем люди адаптируются к новым условиям.

