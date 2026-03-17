Зеленский запретил сексуальные домогательства в рядах ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных нарушений и сексуальных домогательств в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».
Документ обязывает командиров ВСУ реагировать на такие случаи в срочном порядке. Утверждается, что при наличии признаков «преступления против половой свободы» подчиненного могут задержать. А сами военнослужащие, которые узнали или стали свидетелями подобных фактах, сразу должны сообщать об этом.
Документ закрепляет понятия сексуальных домогательств в армии. Командиры ВСУ несут ответственность за сокрытие нарушений.
Ранее KP.RU писал, что Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. В период действия военного положения граждане данной возрастной категории могут заключать контракт сроком на один год.