Иранские удары зафиксированы вблизи офиса премьера Израиля Нетаньяху

Иранские ракеты упали вблизи офиса премьер-министра Израиля в Иерусалиме. Об этом сообщает телеканал SNN.
По данным источника, удары пришлись на район в нескольких метрах от здания, где расположен офис главы израильского правительства.
Ранее представители иранской стороны заявляли о нанесении ударов по объектам в Израиле, включая один из офисов премьер-министра и здание Генштаба армии.
Дипломатам поручено довести эту позицию до властей стран пребывания на максимально высоком уровне.
Ранее также состоялись переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара, на которых обсуждался кризис на Ближнем Востоке.
