Иранские удары зафиксированы вблизи офиса премьера Израиля Нетаньяху

Иранские ракеты упали вблизи офиса премьер-министра Израиля в Иерусалиме. Об этом сообщает телеканал SNN.

По данным источника, удары пришлись на район в нескольких метрах от здания, где расположен офис главы израильского правительства.

Ранее представители иранской стороны заявляли о нанесении ударов по объектам в Израиле, включая один из офисов премьер-министра и здание Генштаба армии.

На фоне эскалации конфликта США активизировали дипломатическое давление. Как сообщают американские СМИ, Госдепартамент направил всем своим зарубежным миссиям указание добиваться признания Корпуса стражей исламской революции Ирана и движения «Хезболлах» террористическими организациями.

Дипломатам поручено довести эту позицию до властей стран пребывания на максимально высоком уровне.

Ранее также состоялись переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара, на которых обсуждался кризис на Ближнем Востоке.

