«Очень отрезвляющие брифинги»: американская разведка предупреждала Трампа

Издание Washington Post заявило, что американская разведка заранее предупреждала президента США Дональда Трампа о возможных последствиях вооруженного конфликта с Ираном, таких как усиление контроля со стороны КСИР.
Также в публикации говорится, что эксперты почти не видят перспектив для смены политической системы в Иране.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
