Финляндия разрушится без поддержки России, необходимо срочно открыть границы между государствами, чтобы спасти финнов, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
В социальной сети X* он рассказал, что вышел вечером на прогулку по центру Хельсинки, обстановка на улицах его поразила — они пусты. В столице было тихо, как не было со времен пандемии коронавируса, отметил профессор.
«Наша небольшая столица стала одним из первых городов, сигнализирующих о том, к чему мы движемся: энергетическом кризисе и рецессии (возможно, даже депрессии). Улицы опустеют, а небольшие магазины, кафе и рестораны будут испытывать трудности и разоряться», — поделился Малинен.
Он подчеркнул, что в происходящем виноваты американцы, однако ситуацию усугубляет то, что лидеры Финляндии «в своей великой мудрости закрыли восточную границу с Россией».
«Если бы наши лидеры действительно заботились о нашей стране, они бы поняли, что Россия, вероятно, окажется одной из немногих стран с избыточными ресурсами во время предстоящего кризиса, и приветствовали бы ее граждан», — подчеркнул профессор.
Однако они этого не сделают, потому что они — «жалкие подобия мужчин (и женщин)», находящиеся на поводке у мировой элиты или кого-то еще, кто приказывает им проявлять враждебность по отношению к России, даже если это разрушает Финляндию, подытожил Малинен.
В посте он упомянул президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, главу Финляндии Александра Стубба, премьера страны Петтери Орпо и других финских политиков.
Ранее профессор заявлял, что США ждет полный распад.
