Лукашенко подписал закон, который изменил более 50 нормативных актов

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан закон об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правовых отношений, сообщила пресс-служба президента.
Подписанный белорусским лидером закон меняет свыше 50 нормативных актов, приводя их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Беларуси и Кодекса гражданского судопроизводства, который вступил в силу с 1 января 2026 года.
Например, уточняется подсудность определенных категорий дел, названия процессуальных документов и терминология, исключаются из документов неактуальные ссылки. Еще закон закрепил справедливый подход в части возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Ответственность вследствие причинения вреда жизни или здоровью, компенсация морального вреда, выплата заработной платы возложена на собственников и учредителей юрлиц, признанных банкротами. Ее будут распределять, исходя из пропорциональности принадлежащих собственником акций или долей в уставном фонде организации.
Также закон усовершенствовал порядок создания политических партий, установив необходимость образовывать оргкомитет и информировать об этом Минюст. И также регламентирован порядок ликвидации общественных объединений и политических партий, обращение в доход государства имущества, которое осталось после их ликвидации. Еще реализуется право обществ с ограниченной ответственностью действовать на основании типового устава, который утвержден Советом министров.
Закон исключил необходимость выдавать свидетельство о присвоении квалификации судэксперта и уточнил статус курсанта Государственного комитета судебных экспертиз. Такая информация будет размещена в Реестре судебных экспертов в интернете.
При этом отмечается, что вступление в силу отдельных норм закона дифференцировано. Какие-то нормы вступают в силу через месяц, какие-то — через три и шесть месяцев после его официального опубликования.
— Большая часть положений закона вступает в силу непосредственно после его официального опубликования, — прокомментировали в пресс-службе президента.