Безвизовый режим между Беларусью и Оманом вступил в силу

«Введение безвизового режима стало продолжением договоренностей, достигнутых между президентом Беларуси и Султаном Омана, направленных на активизацию туристических, образовательных, бизнес-потоков между двумя странами», — сказали в МИД.
Таким образом, белорусские и оманские граждане будет иметь право на въезд, выезд, транзит и пребывание на территории обоих государств без виз сроком до 30 дней.
В соответствии с соглашением, суммарно за календарный год они могут пребывать в странах до 90 суток.
При этом срок действия паспорта должен составлять не менее шести месяцев.
Соглашение о взаимной отмене виз между Оманом и Беларусью было подписано в Минске 6 октября 2025 года по итогам переговоров в Минске президента Беларуси Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида.
Закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом о взаимной отмене виз президент Беларуси подписал в конце января 2026 года.
Беларусь и Оман в настоящее время договариваются об открытии прямого авиасообщения.