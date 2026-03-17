Безвизовый режим между Беларусью и Оманом вступил в силу

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Беларусь и Оман с 17 марта ввели безвизовый режим, межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для владельцев обычных национальных паспортов вступило в силу сегодня, сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел Беларуси.

Источник: AP / Fatima Shbair

«Введение безвизового режима стало продолжением договоренностей, достигнутых между президентом Беларуси и Султаном Омана, направленных на активизацию туристических, образовательных, бизнес-потоков между двумя странами», — сказали в МИД.

Таким образом, белорусские и оманские граждане будет иметь право на въезд, выезд, транзит и пребывание на территории обоих государств без виз сроком до 30 дней.

В соответствии с соглашением, суммарно за календарный год они могут пребывать в странах до 90 суток.

При этом срок действия паспорта должен составлять не менее шести месяцев.

Соглашение о взаимной отмене виз между Оманом и Беларусью было подписано в Минске 6 октября 2025 года по итогам переговоров в Минске президента Беларуси Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида.

Закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом о взаимной отмене виз президент Беларуси подписал в конце января 2026 года.

Беларусь и Оман в настоящее время договариваются об открытии прямого авиасообщения.

