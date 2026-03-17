Котенок: войска РФ начали бои за запорожское село Гуляйпольское

Военкор сообщил о прорыве российских подразделений к окраинам Гуляйпольского.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения прорвались к окраинам села Гуляйпольское и начали бои за него, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«За последние 2 дня наши подразделения значительно продвинулись восточнее Комсомольского (Гуляйпольского), вышли к его окраинам, начав бои за него», — написал он.

Котенок сообщил об атаках российских подразделений на позиции ВСУ в районе Бойково, Воздвижевки и Зарницы, а также о продвижении войск РФ в направлении Барвиновки и Любицкого.

Согласно сведениям военкора, российские военные также ведут бои в районе населенных пунктов Верхняя Терса и Горькое.

По информации Telegram-канала «Воин DV», подразделениям РФ удалось занять ряд опорных пунктов ВСУ в лесополосах к востоку и юго-востоку от Гуляйпольского и Верхней Терсы.

Сообщается о нанесении ударов по логистике противника на участке Гуляйпольское — Омельник.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков 154-й мехбригады ВСУ в районе Гуляйпольского. Сообщалось, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена трехтонная фугасная бомба.