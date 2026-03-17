Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горькая правда: Разведка заранее предупреждала Трампа о крахе демократических надежд в Иране

Президент США Дональд Трамп ещё до начала совместной с Израилем операции против Ирана получал «очень отрезвляющие брифинги» от американской разведки. По данным The Washington Post, главе Белого дома предоставили данные о высокой вероятности укрепления позиций Корпуса стражей исламской революции.

«Это было не просто предсказуемо. Это было предсказано. Ему сообщили об этом заранее», — сказал собеседник.

Несмотря на продолжающиеся более двух недель авиаудары, разведывательное сообщество Соединённых Штатов пришло к неутешительным выводам. Специалисты полагают, что текущий политический режим в Тегеране сохранит власть, а силовые структуры, напротив, лишь упрочат свое доминирование в стране.

Аналитики подчёркивают, что перспективы формирования демократического правительства отсутствуют. Влияние КСИР, судя по прогнозам экспертов, будет только возрастать.

Таким образом, военное давление не привело к желаемой Вашингтоном смене политического вектора в республике. Вместо ослабления власти наблюдатели фиксируют консолидацию наиболее радикальных элементов государственного аппарата.

Ранее СМИ узнали, что военные представили Дональду Трампу несколько сценариев дальнейшего развития конфликта с Ираном. Допускается как сворачивание кампании, так и, наоборот, эскалация. Известно, что сторонники мира в окружении президента США опасаются влиянием войны на глобальную экономику.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше