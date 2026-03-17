Политик из США Хинкл показал доказательство того, что Нетаньяху мертв

Американский политик и блогер Джексон Хинкл опубликовал видео в социальной сети X* с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на котором видно, что политик, вероятно, не настоящий.
«Привет, Нетаньяху, очень крутое исчезающее кольцо! Если бы только с помощью ИИ (искусственный интеллект, — прим. ред.) можно было заставить иранские ракеты исчезнуть…», — подписал Хинкл видео.
На кадрах видно, как у премьера исчезает кольцо с пальца, когда он передвигает руку вперед, затем оно опять неожиданно появляется.
Хинкл также выложил видео второго заседания Совета Безопасности Израиля и отметил, что Нетаньяху отсутствовал на нем. Кроме того, политик обратился к сыну израильского премьера, Яиру, и спросил — умер ли он тоже.
Кадрами на своей странице поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. «Он (Нетаньяху, — прим. ред.) мертв», — подписал видео он.
Напомним, ранее несколько западных экспертов, в том числе американская журналистка Кэндис Оуэнс и предприниматель Ким Дотком, высказывались о том, что, скорее всего, премьер Израиля погиб, однако это тщательно скрывается.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.