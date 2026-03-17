Моряки 30 часов тушили пожар на американском авианосце «Джеральд Р. Форд»

Морякам американского авианосца «Джеральд Р. Форд» потребовалось 30 часов, чтобы потушить пожар, произошедший 12 марта, заявило The New York Times.
Пожар распространился из сушилки в прачечной судна.
Авторы публикации заявили, что инцидент не представлял серьезной угрозы, но привел к ухудшению условий для моряков, которые не могли стирать свои вещи в то время как корабль продолжал плавание девятый месяц.
«Джеральд Р. Форд» — крупнейший американский авианосец. Он участвует в военной операции в Иране. Пожар произошел не из-за боевых действий, о чем заявляли как американское, так и ирансое руководство.
