Reuters объяснил новый тотальный блэкаут на Кубе

Впервые за десятилетия Куба осталась без внешних энергетических субсидий, прекратились льготные поставки нефти из Венесуэлы, а Мексика под давлением Вашингтона остановила экспорт. По словам Трампа, США рассчитывают в ближайшее время либо заключить соглашение с Кубой, либо принять необходимые меры. Вашингтон планирует сначала решить вопрос с Ираном, а затем — с Кубой. Глава страны заявлял, что после Ирана Куба для США является «вопросом времени», и что кубинское правительство «скоро падет».