Reuters объяснил новый тотальный блэкаут на Кубе

Национальная электросеть Кубы полностью отключилась, оставив без света около 10 млн человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора кубинской энергосистемы UNE.
Энергокомпания расследует причины отключения сети. На Кубе в последние недели произошла череда блэкаутов, они длились несколько часов или дней.
Ремонтные бригады пытаются перезапустить несколько тепловых электростанций, важные для восстановления электроснабжения, рассказал директор департамента электроэнергетики Минэнергетики Кубы. «Это нужно делать постепенно, чтобы избежать провала. Потому что системы, когда они очень слабые, более подвержены сбоям», — объяснил он.
Reuters связывает блэкаут с топливной блокадой Кубы со стороны США. Согласно данным системы отслеживания судов LSEG, в этом году Куба приняла лишь два небольших судна, перевозящих импортную нефть: из Мексики и Ямайки. Прежний лидер в поставках нефти на Кубу, Венесуэла, в этом году не поставила топливо острову.
С начала 2026 года администрация Дональда Трампа усилила санкционное давление на Кубу после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро — ключевого союзника и поставщика нефти для острова. Трамп прекратил поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил пошлинами любой стране, которая будет продавать нефть Гаване.
В последние месяцы в стране регулярно фиксируются перебои с поставками топлива и электроэнергии. Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее в обращении к гражданам сообщил, что топливо не поставляют уже три месяца. По его словам, электроэнергия вырабатывается на основе местной сырой нефти и с помощью солнечных электростанций, однако распределение энергии по регионам остаётся нестабильным.
Впервые за десятилетия Куба осталась без внешних энергетических субсидий, прекратились льготные поставки нефти из Венесуэлы, а Мексика под давлением Вашингтона остановила экспорт. По словам Трампа, США рассчитывают в ближайшее время либо заключить соглашение с Кубой, либо принять необходимые меры. Вашингтон планирует сначала решить вопрос с Ираном, а затем — с Кубой. Глава страны заявлял, что после Ирана Куба для США является «вопросом времени», и что кубинское правительство «скоро падет».