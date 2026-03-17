Закон о банкротах смягчат в России

Людям дадут процент с последнего жилья, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Должникам, столкнувшимся с банкротством, будет предложено направлять 10% от вырученной суммы при продаже единственного жилья, приобретенного по ипотеке. Однако этот процент не должен превышать размер первоначального взноса.

Такие изменения внесли в доработанную версию законопроекта о банкротстве, которая готовится ко второму чтению. Изначально предполагалось, что этот процент составит 5%. Об этом сообщают «Ведомости».

В новой редакции будут четко определены условия распределения денежных средств, полученных от реализации единственного залогового жилья. Документ был доработан к середине марта 2026 года.

Напомним, что ранее в закон о банкротстве был внесен ряд иных изменений. Ранее деньги за оформление процедуры могли поступить до официальной регистрации заявления по делу, без привязки к конкретному номеру. Это требовало отдельного оформления платежа, что приводило к неоправданным задержкам.

Теперь же деньги идут на депозит арбитражного суда с момента принятия заявления о банкротстве судьей до проведения заседания по проверке его обоснованности. Обязательно указывается номер судебного дела. Это означает исключение простоев, вызванных «зависшими» платежами, снижение нагрузки на судебный аппарат и ускорение старта процедуры для кредиторов.