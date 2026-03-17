Министр сельского хозяйства НСО объяснил ситуацию с изъятием скота в регионе

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов в ходе встречи с журналистами рассказал о мерах по локализации распространения инфекции среди сельскохозяйственных животных и процессах по возмещению ущерба фермерам в Новосибирской области. Министр отметил, что в регионе были выполнены все требования и мероприятия по локализации особо опасных болезней.
«Первые очаги локализованы, сейчас идут работы по дезинфекции. Все в плановом режиме», — подчеркнул спикер.
Шинделов напомнил, что в регионе зарегистрировано 42 очага бешенства и пять очагов пастереллеза. В связи с этим в области введен режим чрезвычайной ситуации. Последние случаи заболеваний сельскохозяйственных животных были обнаружены в начале марта.
Министр уточнил, что ведение режима чрезвычайной ситуации помогает эффективно координировать действия, ограничивать перемещение продукции животного происхождения и предотвращать распространение болезней.
Как происходит процесс изъятия скота?
«Процесс происходит следующим образом. Ветеринарная служба вместе с Россельхознадзором начинает контактировать с собственником, извещает о том, что животные будут изъяты, определяется формат, и при изъятии животных заполняется акт передачи животных, изъятия животных в трех экземплярах», — отметил Андрей Шинделов.
Один акт остается у собственника, второй — у ветеринарной службы, третий — у Россельхознадзора. В акте фиксируется вид животных, масса и количество. После этого животные отправляются на утилизацию, а собственник подает заявление о выплате компенсации, предоставляя банковские реквизиты. Размер выплаты рассчитывается исходя из массы животных и фиксируется во взаимодействии с Новосибирскстатом. Полученные средства в кратчайшие сроки переводятся на счет собственника.
Когда новосибирские фермеры смогут завести новый скот после изъятия животных?
Фермеры в Новосибирской области, у которых изъяли животных из-за очагов пастереллеза и бешенства, смогут вновь завести коров примерно через четыре-пять месяцев, отметил министр.
Андрей Шинделов подчеркнул, что в регионе также предусмотрены меры поддержки по приобретению нового поголовья — молодого скота, телочек, нетелей и бычков — для восстановления сельскохозяйственного производства.
«Болезни могут протекать бессимптомно и никак внешне не проявляться. Животное, которое находится в очаге поражения, по ветеринарным правилам, должно быть изъято, чтобы исключить любой источник дальнейшего распространения болезни», — пояснил министр и дополнил, что жители Баганского района уже подали заявления на компенсацию.
«Прошу о понимании, процесс по купированию болезней достаточно сложный, но он контролируемый. Вблизи тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается», — подчеркнул Андрей Шинделов.
Будут ли изымать скот из-за бешенства в Новосибирской области?
При этом бешенство не предусматривает уничтожения скота. Министр сельского хозяйства добавил, что по случаю бешенства ведутся отдельные мероприятия, связанные с регуляцией численности диких животных, которые могут переносить болезнь.
«Да, бешенство — это другая болезнь, и поэтому там другой режим работы. Как правило, это связано всегда с приближением диких животных к местам содержания сельскохозяйственных животных. Выдалась очень сильная зима со своими морозами, со своими перепадами температуры и, конечно, с большим количеством осадков. Поэтому многие животные для того, чтобы найти себе пропитание, приближаются к местам содержания сельскохозяйственных животных. И в процессе контакта могут возникать случаи, что заражаются сельхозживотные», — резюмировал министр.
Напомним, ранее заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина поясняла — ждать ли дефицит мяса в Новосибирской области после вспышки болезней среди скота.