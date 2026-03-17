Котенок: войска РФ заняли село Чаривное под Гуляйполем

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения заняли село Чаривное, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В ходе встречных боев ВС РФ ликвидировали “карман” между Комсомольским (Гуляйпольским — прим. ред.) и Мирным, продвинулись южнее Комсомольского со стороны Мирного и взяли село Чаривное», — написал он.
Согласно сведениям военкора, в настоящее время российские военные проводят зачистку на территории Чаривного, отражая попытки контратак противника.
Котенок сообщил также о выходе подразделений РФ к окраинам Гуляйпольского и начале боев за этот населенный пункт.
По информации военкора, российские военные атакуют позиции противника под Бойковом, Воздвижевкой и Зарницей, ведут бои в окрестностях Верхней Терсы и Горького и продвигаются в сторону Барвиновки и Любицкого.
Ранее сообщалось о занятии войсками РФ ряда опорников ВСУ под Гуляйпольским и Верхней Терсой.