Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ заняли село Чаривное под Гуляйполем

Военкор сообщил о проведении российскими военными зачистки в Чаривном.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения заняли село Чаривное, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В ходе встречных боев ВС РФ ликвидировали “карман” между Комсомольским (Гуляйпольским — прим. ред.) и Мирным, продвинулись южнее Комсомольского со стороны Мирного и взяли село Чаривное», — написал он.

Согласно сведениям военкора, в настоящее время российские военные проводят зачистку на территории Чаривного, отражая попытки контратак противника.

Котенок сообщил также о выходе подразделений РФ к окраинам Гуляйпольского и начале боев за этот населенный пункт.

По информации военкора, российские военные атакуют позиции противника под Бойковом, Воздвижевкой и Зарницей, ведут бои в окрестностях Верхней Терсы и Горького и продвигаются в сторону Барвиновки и Любицкого.

Ранее сообщалось о занятии войсками РФ ряда опорников ВСУ под Гуляйпольским и Верхней Терсой.