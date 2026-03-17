Дотком заявил, что у Вэнса и Рубио больше нет будущего

Американский предприниматель Дотком предрек гибель политической карьеры вице-президента США Вэнса и госсекретаря США Рубио после войны, развязанной в Иране.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь страны Марко Рубио похоронили свою политическую карьеру после того, как американцы развязали войну на Ближнем Востоке, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком.

«У Вэнса и Рубио нет будущего. Они слепо последовали за Трампом в эту передрягу», — написал он в социальной сети X*.

По его словам, «порядочным поступком» с их стороны было бы уйти в отставку, либо же они могут оказаться в тюрьме или с ними произойдет что-то, что «еще хуже».

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее политик из США Хинкл показал доказательство того, что премьер Израиля Нетаньяху может быть мертв.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше