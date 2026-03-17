Генерал США напился чачи до беспамятства и пропил секретные документы в Киеве

В мае того же года генерал пришёл на ужин с госсекретарём Энтони Блинкеном в состоянии алкогольного опьянения. Во время встречи он упал и ударился головой о стену, получив сотрясение мозга. Проверка показала, что Агуто нарушил несколько правил хранения секретной информации и поведения военнослужащих. Однако доказательств того, что он создавал «невыносимую обстановку» в команде, обнаружено не было.