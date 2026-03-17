В атакованном БПЛА эмирате Фуджейра произошел пожар, заявила пресс-служба

Атака беспилотных аппаратов по нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра в ОАЭ привела к пожару, следует из заявления пресс-службы эмирата Fujairah Media Office.
Как уточняется, при пожаре пострадавших нет.
ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
