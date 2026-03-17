В атакованном БПЛА эмирате Фуджейра произошел пожар, заявила пресс-служба

Атака беспилотных аппаратов по нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра в ОАЭ привела к пожару, следует из заявления пресс-службы эмирата Fujairah Media Office.

Как уточняется, при пожаре пострадавших нет.

Иран в ходе эскалации конфликта с Израилем и США неоднократно атаковал многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства иранские действия осудили.

ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «"Очень отрезвляющие брифинги": американская разведка предупреждала Трампа».

