Премьер Бельгии объяснил свои слова о нормализации отношений с Россией

Инициативы о возобновлении диалога с Россией поступали от европейских лидеров и ранее. Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале февраля сообщил о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне. Примерно в тот же период российскую столицу «незаметно» посетил дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн для переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым. Однако уже в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор с французским дипломатом «не принес никаких позитивных сигналов» по Украине.