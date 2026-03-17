Премьер Бельгии объяснил свои слова о нормализации отношений с Россией

О нормализации отношений с Россией нельзя говорить на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
«Совершенно очевидно, что мы не можем говорить о нормализации отношений, пока идет агрессивная война против Украины. Я говорю о возможном сценарии после войны, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы», — сказал он журналистам, передает Financial Times.
Премьер также назвал «неприятной» ситуацию, когда Европа «не сидит за столом переговоров» и «расплачивается за войну».
Накануне бельгийский премьер призвал Евросоюз нормализовать отношения с Москвой и получить доступ к ее «дешевым энергоресурсам». «В частном порядке европейские лидеры со мной согласны, но никто не осмеливается сказать это вслух. Мы должны закончить конфликт в интересах Европы, не питая иллюзий относительно [президента России Владимира] Путина», — сказал он.
Его инициатива встретила критику Еврокомиссии и даже внутри бельгийского правительства. Глава МИД Бельгии Максим Прево счел «сигналом слабости» и «подрывом европейского единства» слова о возможной нормализации отношений с Москвой.
Инициативы о возобновлении диалога с Россией поступали от европейских лидеров и ранее. Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале февраля сообщил о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне. Примерно в тот же период российскую столицу «незаметно» посетил дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн для переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым. Однако уже в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор с французским дипломатом «не принес никаких позитивных сигналов» по Украине.