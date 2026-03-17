Почему Трамп не едет в Китай в марте и просит о помощи с Ираном

Замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина в беседе с «Ведомостями» высказала мнение, что перенос визита Трампа в Китай связан с рядом причин. По ее словам, США увязли в Иране, где у них не получилось реализовать план быстрой победы. При этом глава Белого дома в отношении с Пекином применяет элементы политического шантажа. Эксперт подчеркнула, что переговоры для Китая важны так же, как для США, поэтому шантаж не принесет результата.