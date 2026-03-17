Почему Трамп не едет в Китай в марте и просит о помощи с Ираном

Изменение плана визита в Китай
Визит в Китай Дональда Трампа готовился с октября 2025 года. Договоренность о поездке была достигнута на саммите АТЭС в Пусане, в котором участвовали американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин. Планировалось, что глава Белого дома проведет в Китае несколько дней — с 31 марта по 2 апреля.
Однако в марте пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт уточнила, что поездка Трампа в Китай может быть перенесена. Она уточнила, что причиной отказа от путешествия является ситуация в Иране, на которой сосредоточено все внимание США.
«Я не думаю, что встреча под угрозой срыва, но вполне возможно, что она будет отложена», — добавила Левитт телеканалу Fox News.
«Из-за войны я хочу быть здесь, я считаю, что должен быть здесь», — приводит слова американского президента ТАСС. Он добавил, что с нетерпением ожидает, когда сможет отправиться в Китай, с властями которого у него «очень хорошие отношения».
По данным CGTN, участники переговоров обсуждали создание механизма для продвижения сотрудничества в области торговли и инвестиций.
Бессент по итогам встречи заявил, что перенос визита Трампа возможен, но он не связан с призывом к КНР принять участие в разблокировке Ормузского пролива, пишут «РИА Новости».
Почему Трамп просил Китай помочь с Ормузским проливом
После старта военной американо-израильской операции против Ирана Ормузский пролив, через который ведется транзит нефти и газа, фактически оказался заблокирован иранскими военными. Задержка поставок энергоресурсов привела к росту цен.
Дональд Трамп первоначально заявлял, что США в состоянии справиться с блокировкой и обеспечить коммерческим судам страховую защиту. Но спустя несколько дней призвал страны НАТО и государства-получателей нефти из стран Ближнего Востока присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через пролив», — сказал Трамп в беседе с журналистом газеты The Financial Times. Позже он заявил, что не может ожидать ответа от китайских властей до переговоров в Пекине — то есть до конца марта.
В Китае отреагировали на предложение Трампа. Представитель МИД КНР Линь Цзянь призвала стороны конфликта прекратить военные действия и «избегать дальнейшей конфронтации».
Пекин, как союзник Тегерана, продолжает получать нефть из Ирана и стран Ближнего Востока через Ормузский пролив, несмотря на блокировку морского коридора.
Мнения экспертов о причинах переноса визита Трампа
Замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина в беседе с «Ведомостями» высказала мнение, что перенос визита Трампа в Китай связан с рядом причин. По ее словам, США увязли в Иране, где у них не получилось реализовать план быстрой победы. При этом глава Белого дома в отношении с Пекином применяет элементы политического шантажа. Эксперт подчеркнула, что переговоры для Китая важны так же, как для США, поэтому шантаж не принесет результата.
Лексютина полагает, что от встречи с Трампом в Китае не ждут весомых результатов, поэтому китайские корабли не отправятся в Ормузский пролив.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков уверен, что Китаю нужно открытие Ормузского пролива, так как цены на энергоресурсы увеличиваются, но пока нехватки нефти в КНР не ощущаются благодаря стратегическим запасам.
Он добавил, что из-за роста цен на нефть, в том числе на внутреннем рынке США, Трампу теперь «не до Китая», так как в повышении стоимости топлива американцы винят главу Белого дома.