Политолог раскрыл, почему Трамп сдвигает сроки визита в Пекин

Ранее Bloomberg сообщил, что Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина перенести поездку в Китай примерно на месяц, заявив, что ему важно остаться в Вашингтоне, чтобы контролировать войну с Ираном.
Трамп попал: он буквально умоляет Китай согласиться на ту отсрочку его визита в Пекин, которую ранее сам же Пекин Трампу и предлагал.
Эксперт отмечает парадокс ситуации — шутка в том, что Китай любит согласовывать такого рода визиты первых лиц других государств в самый последний момент, и он еще даже не давал согласия на приезд Трампа с 31 марта по 2 апреля.
Таким образом, этот теперь уже гипотетический визит Трампа в Китай не только становится реперной точкой, к которой Трамп и Нетаньяху должны хоть как-то закончить с Ираном, но и серьезным внутриполитическим раздражителем для Трампа.
По его мнению, демократы могут использовать переносы саммита Си Цзиньпина с Трампом в свою пользу. Отсутствие прогресса в налаживании диалога с Пекином может быть интерпретировано как ослабление позиций Трампа как внутри США, так и на мировой арене.