Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, почему Трамп сдвигает сроки визита в Пекин

Президент США заявил, что попросил Китай перенести встречу с Си Цзиньпином примерно на месяц. По мнению политолога Максима Жарова, поездка в Пекин стала для Трампа реперной точкой, в которой конфликт в Иране должен тем или иным образом завершиться.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Bloomberg сообщил, что Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина перенести поездку в Китай примерно на месяц, заявив, что ему важно остаться в Вашингтоне, чтобы контролировать войну с Ираном.

Трамп попал: он буквально умоляет Китай согласиться на ту отсрочку его визита в Пекин, которую ранее сам же Пекин Трампу и предлагал.

Максим Жаров
политолог

Эксперт отмечает парадокс ситуации — шутка в том, что Китай любит согласовывать такого рода визиты первых лиц других государств в самый последний момент, и он еще даже не давал согласия на приезд Трампа с 31 марта по 2 апреля.

Таким образом, этот теперь уже гипотетический визит Трампа в Китай не только становится реперной точкой, к которой Трамп и Нетаньяху должны хоть как-то закончить с Ираном, но и серьезным внутриполитическим раздражителем для Трампа.

Максим Жаров
политолог

По его мнению, демократы могут использовать переносы саммита Си Цзиньпина с Трампом в свою пользу. Отсутствие прогресса в налаживании диалога с Пекином может быть интерпретировано как ослабление позиций Трампа как внутри США, так и на мировой арене.

