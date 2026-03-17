МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС «не сейчас», но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил обсуждение вопросов энергетики.
«Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине. Этот день наступит. Но не сейчас», — заявил Кошта, чьи слова приводит испанское агентство Europa Press.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой «единственным решением».
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.