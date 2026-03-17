Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухметшин покидает пост после 30 лет работы

Один из главных политиков-долгожителей Татарстана, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухметшин покидает свой пост после 30 лет работы.

Источник: Пресс-служба Госсовета Республики Татарстан

Об этом он заявил на 19- заседании республиканского парламента.

«Нам довелось работать в эпоху больших перемен. Совместно с правительством республики, органами местного самоуправления и органами власти всех уровней, институтами гражданского общества — в единой команде — мы формировали правовой фундамент современного Татарстана, принимали законы, создавая условия для устойчивого социально-экономического развития. Мы поддерживали инициативы, направленные на укрепление нашей экономики, сохранение и развитие родного языка и культуры, укрепление межнационального согласия, работали над повышением качества жизни каждого татарстанца», — подвел итоги Фарид Мухметшин.

Он отметил, что в его жизни наступает новый этап, но он не прощаюсь с общественной деятельностью и будет вносить вклад в развитие Татарстана в ином качестве. Исполнять обязанности Фарида Мухаметшина будет его вице-спикер — экс-министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.