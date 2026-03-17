Эксперт назвал самого комфортного посредника между США и Ираном

Самым комфортным координатором переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном является Оман. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Николай Сухов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что стран, которые готовы выступить в качестве посредников, много. Они предлагают свою помощь сторонам конфликта, но Оман устроит обе противоборствующие стороны.

«Наверное, иранцам было бы комфортнее работать с Оманом, и, возможно, что и американцам тоже, но пока мы не знаем, как лягут карты», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Оман ранее выступал посредником в диалоге между США и Ираном. В ходе военного конфликта, который продолжается с 28 февраля, Оман несколько раз пытался инициировать переговорный процесс. Белый дом отклонил предложение о перемирии от стран Персидского залива. По данным агентства Reuters, причиной такого решения Вашингтона является позиция Исламской Республики. Иран отказывается от контактов, пока США и Израиль продолжают наносить удары и не соглашаются на выплату репараций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше