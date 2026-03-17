Эксперт назвал самого комфортного посредника между США и Ираном

Оман ранее выступал посредником в диалоге между США и Ираном. В ходе военного конфликта, который продолжается с 28 февраля, Оман несколько раз пытался инициировать переговорный процесс. Белый дом отклонил предложение о перемирии от стран Персидского залива. По данным агентства Reuters, причиной такого решения Вашингтона является позиция Исламской Республики. Иран отказывается от контактов, пока США и Израиль продолжают наносить удары и не соглашаются на выплату репараций.