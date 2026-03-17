Глава Евросовета выразил надежду на возобновление работы «Дружбы»

Кошта: ЕС работает с Киевом по вопросу возобновления работы «Дружбы».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил надежду, что трубопровод «Дружба» возобновит работу в кратчайшие сроки, ЕС сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

«(Кошта — ред.) выразил надежду, что нефтепровод “Дружба” “может быть отремонтирован и вновь открыт в кратчайшие сроки, и отметил, что ЕС сотрудничает с Украиной для достижения этой цели”, — сообщает агентство Europa Press, входящее в группу СМИ, которым Кошта дал интервью.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

