Турчин: Минск не намерен конфисковывать литовские фуры

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусская сторона на протяжении четырех месяцев предлагала Вильнюсу переговоры по урегулированию ситуации с литовскими фурами и по другим вопросам, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с зарубежными грузоперевозчиками в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Однако Вильнюс не пошел не переговоры.

«К сожалению, вероятно, у литовского правительства есть более важные дела», — отметил Турчин.

Премьер также пояснил, что на имя президента Беларуси Александра Лукашенко поступили обращения от владельцев фур с литовской регистрацией.

Глава государства, руководствуясь гуманитарными соображениями, поручил правительству встретиться с перевозчиками и напрямую выслушать их видение ситуации для последующего принятия решения.

«Я сразу обозначу, что белорусская сторона, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимает конструктивную позицию и намерена максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон», — заверил глава правительства.

Кроме того, премьер подчеркнул, что, несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны нет намерения и желания этим воспользоваться.

«Наше желание — конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации», — сказал Турчин.

Также глава правительства отметил, что в ходе недавнего визита представители литовской ассоциации перевозчиков имели возможность убедиться, что все транспортные средства находятся на охраняемых стоянках и в исправном состоянии.

Собственники этих стоянок — коммерческие организации, и белорусские власти считают, что издержки этих компаний должны быть компенсированы.

По данным литовской стороны, в Беларуси «застряли» свыше тысячи машин. Один день на охраняемой стоянке обходится в 120 евро. В некоторых случаях накопились суммы за эту услугу, которые значительно превышают стоимость самих машин.

Ассоциация литовских автоперевозчиков констатировала недавно, что власти ее страны не идут на переговоры с Минском по этой теме. Поэтому бизнес хочет обратиться в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении задержанного транспорта и возмещении убытков.

Литовские фуры находятся в республике с осени прошлого года после того, как официальный Вильнюс полностью закрыл на некоторое время наземную границу с Беларусью. Минск ввел контрсанкции, ограничив движение фур с литовской регистрацией. Им было разрешено находиться только на специальных платных стоянках.

