Ранее стало известно, что руководство Украины планирует очередную смену военного командования. Зеленский намерен назначить на пост главнокомандующего Андрея Билецкого**, который является основателем «Азов»*. Утверждается, что соответствующее заявление прозвучало от самого Зеленского в его офисе в ходе недавнего совещания. Ранее в западных и украинских СМИ уже обсуждалась возможность такой рокировки. Немецкое издание Junge Welt сообщало, что нынешний главком Александр Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте, а Билецкого** называют «более прогрессивным» кандидатом.