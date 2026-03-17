Американист раскрыл, решатся ли США сейчас напасть на Кубу

Эксперт выразил мнение, что Куба не настолько интересует Дональда Трампа, как другие цели. По словам собеседника NEWS.ru, политик больше стремится присоединить к Штатам Гренландию.
«Куба же бледновата. Я думаю, что слова президента США о желании захватить остров сейчас — это момент информационно-психологического давления», — высказал мнение Блохин.
Американист считает, что сейчас США, чтобы повлиять на Кубу, будут использовать такие методы, как блокада, санкции, организация акций протестов. По мнению эксперта, масштабных операций, как в Иране, в отношении Кубы Вашингтон производить не будет.
Он отметил, что кубинский режим хоть и является враждебным для США, но с ним можно сотрудничать. Политолог уточнил, что сейчас Куба не похожа на ту, что была во времена Фиделя Кастро, когда она обладала мощным арсеналом советского вооружения.
Политолог допустил, что американцы могут провести военную кампанию на острове, но только в случае, если там начнут появляться китайские или российские объекты.
Блохин добавил, что в США понимают, что аннексировать Гренландию будет проще, чем Кубу, население которой ненавидит США. К тому же, в отличие от острова свободы, Гренландия имеет больше ценности как ресурсная база.
«В любом случае слова Трампа имеют вес. Это не просто пугалка. Вероятно, он думал, что только одними этими словами заставит сейчас кубинцев снова понервничать», — отметил эксперт.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом пытается добиться ухода действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В Вашингтоне уверены, что смена главы страны позволит изменить кубинскую экономику, увеличив к ней доступ американского бизнеса.