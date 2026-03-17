«В моей жизни наступает новый этап»: Мухаметшин покидает должность Председателя Госсовета Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин объявил о своем намерении сложить полномочия досрочно. Это заявление он сделал сегодня на заседании парламента республики.
Фарид Мухаметшин работал на посту председателя Госсовета РТ с 1998 года, до этого возглавлял правительство региона (1995−1998), а ранее Верховный Совет РТ.
Сегодня он заявил на заседании, что принял непростое, но обдуманное решение сложить с себя обязанности депутата и председателя парламента Татарстана. Он подчеркнул, что политике, как и везде, важна преемственность. Депутаты поддержали его решение.
Обращаясь к собравшимся, спикер парламента подчеркнул, что последние 30 лет стали периодом огромной ответственности и напряженной работы, но также были наполнены гордостью за республику и ее жителей. Он отметил, что в работе пришлось проходить через эпоху больших перемен. Вместе с правительством, местными властями и институтами гражданского общества была сформирована законодательная база для современного Татарстана, способствующая социально-экономическому развитию. Парламентом республики поддерживались инициативы по укреплению экономики, сохранению языка и культуры, укреплению межнационального согласия, а также повышению качества жизни граждан. Удалось выстроить конструктивный диалог с федеральными органами власти, отстаивая при этом интересы республики.
Мухаметшин отметил, что парламент всегда стремился быть не просто площадкой для дискуссий, а работающим механизмом, чутким к запросам людей. Он выразил радость, что, несмотря на разногласия, в зале заседаний Госсовета царила атмосфера взаимного уважения, объединенная общей целью — процветанием Татарстана.
Фарид Мухаметшин также выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за доверие и поддержку, а также Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, депутатам и аппарату Госсовета за их работу. Особую признательность Мухаметшин адресовал избирателям, чье доверие было главной опорой.
«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью — я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить свой вклад в его развитие, пусть и в ином качестве», — сказал Мухаметшин. Он выразил уверенность, что Госсовет сохранит взятый курс и продолжит эффективно работать, «с той же самоотдачей и целеустремлённостью».
В знак признания заслуг Фарида Мухаметшина, Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена Президентом РФ за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и законотворческой деятельности.
«Фарид Хайруллович остается с нами, и я думаю, его советы, его авторитет очень востребованы, ведь это огромный опыт — кроме парламента, работа с Ассамблеей народов Татарстана, по линии партии “Единая Россия”, с муниципальными районами, — всего не перечислить», — сказал Раис Татарстана.
Фарид Мухаметшин был избран Почетным Председателем Государственного Совета Республики Татарстан. Это звание учреждено для использования его опыта и как признание вклада в развитие законодательства, межпарламентского сотрудничества и укрепление роли парламента.
Исполняющим обязанности председателя Госсовета утвержден Марат Ахметов.