«В моей жизни наступает новый этап»: Мухаметшин покидает должность Председателя Госсовета Татарстана

Обращаясь к собравшимся, спикер парламента подчеркнул, что последние 30 лет стали периодом огромной ответственности и напряженной работы, но также были наполнены гордостью за республику и ее жителей. Он отметил, что в работе пришлось проходить через эпоху больших перемен. Вместе с правительством, местными властями и институтами гражданского общества была сформирована законодательная база для современного Татарстана, способствующая социально-экономическому развитию. Парламентом республики поддерживались инициативы по укреплению экономики, сохранению языка и культуры, укреплению межнационального согласия, а также повышению качества жизни граждан. Удалось выстроить конструктивный диалог с федеральными органами власти, отстаивая при этом интересы республики.