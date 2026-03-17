В Омской области три депутата подали документы на голосование «Единой России»

Валерий Бойко, Павел Коренной и Игорь Колодежный подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Процесс отбора кандидатов от партии активно продолжается. Сегодня еще трое потенциальных участников подали заявки в Организационный комитет партии.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Павел Коренной, представляя свои документы для регистрации, подчеркнул, что для него важно и ответственно участвовать в процедуре предварительного голосования, несмотря на большой опыт работы депутатом:
«Это открытая и прозрачная процедура. Кандидатов определяет не руководство партии, а люди — жители Омской области, с которыми я работаю на округе уже 3 созыва более 10 лет. Для меня важно понять — насколько я оправдал их надежды. Буду проводить дополнительные встречи, актуализировать повестку, собирать наказы. И ещё — в предварительном голосовании участвуют молодые ребята из “Молодой гвардии Единой России”. Интересен их новый взгляд на решение проблем. Главное — по итогам сформируется профессиональная команда, которая будет реализовывать федеральные и региональные программы развития региона. И этой командой мы будем побеждать и работать — на благо земляков, жителей Омской области».
Заместитель председателя Законодательного Собрания Валерий Бойко подчеркнул важность Народной программы для Омской области, которую «Единая Россия» формирует на основе наказов граждан:
«Это один из действенных инструментов, с которым партия идет на выборы. Народная программа постоянно обновляется с учетом обращений избирателей. Как правило, все национальные проекты и государственные программы тоже исходят из неё».
Депутат Законодательного Собрания Игорь Колодежный, представляя свои документы на участие в предварительном голосовании, отметил, что эта процедура дает дополнительную возможность изучить общественные настроения. Он подчеркнул, что депутат должен заслужить доверие людей своей работой:
«Кандидатов много, они уже общаются с жителями, изучают проблемы, наказы. Для каждого из нас главное — слушать людей. Каждый народный избранник обязан делать всё возможное не только для благоустройства территории округа, на котором работает, но и для комфортного проживания каждого жителя нашей большой Омской области».
Напоминаем, что документы на участие в предварительном голосовании принимаются в региональном организационном комитете по адресу: улица Волочаевская, 11. Его работу возглавил секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.
Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Процедура будет организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.