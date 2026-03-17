Более 21 тысячи призывников вступят в ряды военных — Минобороны

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Призывная кампания стартовала в Казахстане, сообщили в Минобороны республики.
«С 17 марта текущего года городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов приступили к призыву граждан на срочную воинскую службу», — указывается в сообщении.
Начальник департамента мобилизационной работы Генштаба Алмас Исабеков отметил, что до 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
«Из них свыше 11 тысяч человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 000 — в Национальную гвардию, 2 000 — в Пограничную службу КНБ, около 400 — в министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 — в службу государственной охраны», — отметил он.
По словам представителя Генштаба, повестки теперь направляются посредством SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки.
«Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его гражданин обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт», — напомнил Исабеков.
Минобороны, добавил он, реализует проект «Smart военкомат», предусматривающий автоматизацию процессов воинского учета.
«Система обеспечивает персональный учет призывников и военнообязанных, автоматическую постановку граждан на учет при смене места жительства, приписку 17-летних юношей, а также автоматическое предоставление отсрочек и освобождений от призыва», — отметил он.
В 2025 году, напомнил Исабеков, предоставлено более 457 тысяч отсрочек.
«Приказы о призыве оформляются в электронном формате, что позволяет автоматически направлять сведения в кредитные бюро для предоставления военнослужащим кредитных каникул», — уточнил представитель Генштаба.
Интеграцию с медицинской системой «Е-Медосмотр» используют при медицинском освидетельствовании призывников.
«Сейчас цифровой медосмотр применяется в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жетысуской и Западно-Казахстанской областях. В 2025 году медицинское освидетельствование в цифровом формате прошли более 17 тысяч призывников», — добавил Исабеков.
Отдельно он рассказал о том, как государство поддерживает солдат-срочников — им предоставляют кредитные каникулы и возможность поступления в высшие учебные заведения на государственные образовательные гранты без учета результатов ЕНТ.
«С 2023 года более 9 тысяч солдат поступили в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ. Только в 2025 году такой возможностью воспользовались 3 300 военнослужащих», — сообщил генерал-майор Алмас Исабеков.
Свыше 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы по основному долгу и вознаграждению на общую сумму около 8,8 млрд тенге. Кроме того, во время службы солдаты могут получить рабочие специальности в учебных центрах подготовки младших специалистов видов Вооруженных сил.