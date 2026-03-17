Reuters: страны Персидского залива просят США «нейтрализовать» Иран

В регионе Персидского залива распространяется мнение, что Иран перешел все границы дозволенного в отношениях со странами Персидского залива.
Он пояснил, что в первые дни нападения США и Израиля на Иран ближневосточные страны выступили в защиту Ирана, но, как только Тегеран начал наносить по ним удары, он «тут же превратился во врага». Соседи Ирана считают, что, если у него останется какое-либо значительное наступательное вооружение или мощности по производству оружия, то Тегеран сможет «держать в заложниках» энергетическую систему региона в случае роста напряженности в будущем.
К третьей недели войны арабские страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман) пришли к выводу, что США должны «нейтрализовать» военный потенциал Ирана.
Если американцы уйдут до того, как эта задача будет выполнена, нам придется самостоятельно противостоять Ирану.
При этом Вашингтон, как подчеркивает Reuters, оказывает давление на страны Персидского залива, пытаясь вынудить их присоединиться к американо-израильской кампании. Таким образом Трамп хочет продемонстрировать поддержку этой операции в США и на Ближнем Востоке, а также обосновать ее международную легитимность.
Они стоят перед стратегической дилеммой: найти баланс между непосредственной угрозой иранских нападений и гораздо большим риском быть втянутыми в войну, которую ведут США и Израиль. Участие арабских стран в американо-израильской войне против Ирана мало что добавит к военному превосходству Вашингтона, но резко увеличит риск ответных мер со стороны Ирана, поясняет агентство.
В результате, согласно Reuters, арабские страны Персидского залива решили соблюдать продуманную сдержанность: публично обозначать свои «красные линии» без вступления в войну, которую они не начинали и не контролируют.