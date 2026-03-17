Reuters: страны Персидского залива просят США «нейтрализовать» Иран

Арабские государства Персидского залива не просили США начинать войну с Ираном, но теперь многие призывают администрацию Дональда Трампа не останавливаться на достигнутом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным агентства Reuters, после того как Иран неожиданно начал наносить удары по ближневосточным соседям, арабские страны сочли, что Тегеран и впредь сможет угрожать нефтяным ресурсам Персидского залива и зависящим от них экономикам.

В регионе Персидского залива распространяется мнение, что Иран перешел все границы дозволенного в отношениях со странами Персидского залива.

Абдулазиз Сагер
председатель Исследовательского центра стран Персидского залива

Он пояснил, что в первые дни нападения США и Израиля на Иран ближневосточные страны выступили в защиту Ирана, но, как только Тегеран начал наносить по ним удары, он «тут же превратился во врага». Соседи Ирана считают, что, если у него останется какое-либо значительное наступательное вооружение или мощности по производству оружия, то Тегеран сможет «держать в заложниках» энергетическую систему региона в случае роста напряженности в будущем.

К третьей недели войны арабские страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман) пришли к выводу, что США должны «нейтрализовать» военный потенциал Ирана.

Если американцы уйдут до того, как эта задача будет выполнена, нам придется самостоятельно противостоять Ирану.

Абдулазиз Сагер
председатель Исследовательского центра стран Персидского залива

При этом Вашингтон, как подчеркивает Reuters, оказывает давление на страны Персидского залива, пытаясь вынудить их присоединиться к американо-израильской кампании. Таким образом Трамп хочет продемонстрировать поддержку этой операции в США и на Ближнем Востоке, а также обосновать ее международную легитимность.

Однако, по мнению Reuters, лидеры стран Персидского залива по-прежнему глубоко опасаются спровоцировать более широкий, неконтролируемый конфликт в регионе.

Они стоят перед стратегической дилеммой: найти баланс между непосредственной угрозой иранских нападений и гораздо большим риском быть втянутыми в войну, которую ведут США и Израиль. Участие арабских стран в американо-израильской войне против Ирана мало что добавит к военному превосходству Вашингтона, но резко увеличит риск ответных мер со стороны Ирана, поясняет агентство.

В результате, согласно Reuters, арабские страны Персидского залива решили соблюдать продуманную сдержанность: публично обозначать свои «красные линии» без вступления в войну, которую они не начинали и не контролируют.

