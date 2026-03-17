Самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пролетели над Японским морем

«Самолеты МиГ-31и с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал” выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео.