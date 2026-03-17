NYT: администрация Трампа хочет свергнуть президента Кубы

Дональд Трамп заявил о готовности США захватить Кубу, воспользовавшись энергетическим кризисом на острове, где из-за нефтяной блокады происходят массовые отключения света. Глава Белого дома подчеркнул, что может «делать все, что захочет», а в переговорах Вашингтон уже требует отстранения президента Мигеля Диас-Канеля. В Гаване в ответ настаивают на диалоге только при уважении суверенитета страны. Что известно о планах Трампа на остров Свободы — в материале «Газеты.Ru».