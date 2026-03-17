Премьер Турчин раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси

Премьер-министр Александр Турчин раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Ранее иностранные перевозчики обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко из-за ситуации с литовскими фурами, которые застряли в стране.
Глава белорусского правительства заметил, что, несмотря на недружественную политику соседних государств, страна занимает конструктивную позицию и намерена максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон.
— Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Наше желание — конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации, — заявил Александр Турчин.
Он обратил внимание, что у литовской ассоциации в ходе недавнего визита в Беларусь была возможность убедиться, что все фуры находятся на охраняемых стоянках, они в исправном состоянии.
— Собственник этих стоянок — коммерческая организация. Наша позиция тоже понятна: те затраты, которые понесла наша компания, должны быть компенсированы, — подчеркнул премьер-министр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.
Тем временем Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.
Кроме того, Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».