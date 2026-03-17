Эксперт: Китай укрепляет позиции на фоне войны в Иране

Пекин намерен в полном объеме реализовать те преимущества, которые ему подарил Вашингтон своей авантюрой на Ближнем Востоке. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале «Пинта разума». Эксперт считает, что Китай продолжает укреплять свои позиции в торговых переговорах с США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

США не могут просто выйти из конфликта, объявив о победе. В этом случае Иран не прекратит воевать, считает эксперт.

Администрация Трампа продолжает верить, что ей удастся добить Иран в ближайшие недели, но нет никаких гарантий, что это произойдет. При этом стремительно падает доверие союзников и партнеров США к американским гарантиям безопасности. Вашингтон должен что-то сделать с неудачной военной кампанией в ближневосточном регионе, но пока явно не понимает что именно.

Алексей Пилько
политолог

Все это усиливает позиции Китая в торговых переговорах с США, уверен аналитик.

Трамп это понимает, поделать ничего не может и уже готов перенести свой визит в Китай, намеченный на 31 марта. Потому что ехать в китайскую столицу ему не с чем: пока американская карта бита.

Алексей Пилько
политолог

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил перенести визит в КНР. Планировалось, что он отправится в поездку в Китай в конце марта, но военная операция в Иране внесла корректировки в его расписание.

