Эксперт: Китай укрепляет позиции на фоне войны в Иране

Администрация Трампа продолжает верить, что ей удастся добить Иран в ближайшие недели, но нет никаких гарантий, что это произойдет. При этом стремительно падает доверие союзников и партнеров США к американским гарантиям безопасности. Вашингтон должен что-то сделать с неудачной военной кампанией в ближневосточном регионе, но пока явно не понимает что именно.
Все это усиливает позиции Китая в торговых переговорах с США, уверен аналитик.
Трамп это понимает, поделать ничего не может и уже готов перенести свой визит в Китай, намеченный на 31 марта. Потому что ехать в китайскую столицу ему не с чем: пока американская карта бита.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил перенести визит в КНР. Планировалось, что он отправится в поездку в Китай в конце марта, но военная операция в Иране внесла корректировки в его расписание.