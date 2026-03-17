Токаев подписал новую конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию республики и указ о мерах по ее реализации, сообщила пресс-служба президента.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ “О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года”», — говорится в сообщении.

Проект новой Конституции Казахстана предусматривает масштабное изменение системы власти.

Поправки, в частности, вводят дополнительное требование к кандидатам в президенты — не менее пяти лет опыта на госслужбе или выборных должностях при сохранении семилетнего срока полномочий. Президент получает расширенные полномочия при формировании правительства и право распустить парламент, если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра. Также увеличивается список должностей, назначаемых главой государства. Конституция отдельно закрепляет, что президент не несет уголовной и административной ответственности за действия на посту, кроме государственной измены.

Документ также восстанавливает должность вице-президента, который станет первым в линии передачи власти в случае досрочной отставки главы государства.