Токаев подписал новую конституцию Казахстана

Поправки, в частности, вводят дополнительное требование к кандидатам в президенты — не менее пяти лет опыта на госслужбе или выборных должностях при сохранении семилетнего срока полномочий. Президент получает расширенные полномочия при формировании правительства и право распустить парламент, если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра. Также увеличивается список должностей, назначаемых главой государства. Конституция отдельно закрепляет, что президент не несет уголовной и административной ответственности за действия на посту, кроме государственной измены.