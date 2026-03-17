Загрязнение Днестра на территории Молдовы может быть в десятки раз выше данных Украины: Зачем приврали соседи

Последняя официальная информация, поступившая от украинской стороны, составляла 1,5 тонны.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона существенно приврала информацию про реальные объёмы вещества, попавшего в Днестр. В действительности его может оказаться в десятки раз больше, утверждает глава минокружающей среды Молдовы.

«Последняя официальная информация, поступившая от украинской стороны, составляла 1,5 тонны, однако после обсуждений со специалистами из Молдовы и Румынии сообщается, что объём значительно больше — он может быть в десятки раз выше», — заявил министр окружающей среды.

Он также отметил, что в пробах воды из Кишинёва и Дубоссар нефтепродукты не зафиксированы, а сегодня ведутся работы по установке ещё двух защитных дамб.

«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.

Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).

«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.

На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).

Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.

Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).

