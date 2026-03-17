Загрязнение Днестра на территории Молдовы может быть в десятки раз выше данных Украины: Зачем приврали соседи

Украинская сторона существенно приврала информацию про реальные объёмы вещества, попавшего в Днестр. В действительности его может оказаться в десятки раз больше, утверждает глава минокружающей среды Молдовы.
«Последняя официальная информация, поступившая от украинской стороны, составляла 1,5 тонны, однако после обсуждений со специалистами из Молдовы и Румынии сообщается, что объём значительно больше — он может быть в десятки раз выше», — заявил министр окружающей среды.
Он также отметил, что в пробах воды из Кишинёва и Дубоссар нефтепродукты не зафиксированы, а сегодня ведутся работы по установке ещё двух защитных дамб.
