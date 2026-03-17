Токаев пообещал верно служить в соответствии с новой Конституцией

Принятие новой Конституции означает формирование нового качества нации. Эта благородная миссия под силу лишь зрелому народу, которому присущи твердые нравственные и моральные ориентиры.
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и суверенитета. Каждая ее норма, каждое ее положение призваны укреплять нашу независимость.
Принцип справедливости красной линией проходит сквозь все содержание Основного закона. Поэтому можно с уверенностью заявить, что новая Конституция — главный документ Справедливого Казахстана.
Я как Президент страны и гарант Конституции приложу все усилия для ее безупречного исполнения. Торжественно обещаю верно служить в соответствии с новой Конституцией.
Пусть всегда процветает наша страна! Пусть будет вечной наша священная Родина — Республика Казахстан!