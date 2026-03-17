«Мы только в начале большого пути»: Токаев высказался о принятии новой Конституции

«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства. Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и “подводных камней”. Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий», — заявил президент.
По словам главы государства, для этого мы все должны проявить несокрушимое общенациональное единство, ответственный и созидательный патриотизм, глубокие знания и профессионализм. «Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить!» — подчеркнул он.
Токаев также отметил, что подписанный им указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. «На рассмотрение парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов — о президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы», — пояснил он.
Глава государства подчеркнул, что законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии. «К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы. Тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года. Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их. Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях — правовом, экономическом, политическом, общественном», — отметил президент.