Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана

В Казахстане в ближайшее время на рассмотрение Парламента будет внесено пять новых конституционных законов, а также подготовлены изменения в десятки действующих нормативных актов.

Источник: Baigenews

Об этом заявил Президент страны, говоря о реализации положений новой Конституции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы государства, страна находится лишь в начале масштабной модернизации государственной системы.

«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что этот путь будет непростым из-за нестабильной мировой ситуации и глобальной турбулентности. В таких условиях, по его словам, особенно важны общенациональное единство, профессионализм и ответственный патриотизм.

Президент также сообщил, что уже подписан указ, определяющий ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.

В ближайшее время в Парламент планируется внести пять новых конституционных законов:

о Президенте,

о Курултае,

о Халық Кеңесі,

о статусе столицы,

об административно-территориальном устройстве страны.

Кроме того, потребуется системное редактирование восьми конституционных законов и более 60 действующих законов, включая основополагающие кодексы.

По словам Президента, законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии парламента. К этому времени должна быть полностью подготовлена соответствующая юридическая база.

Глава государства отметил, что тотальная трансформация правовой и политической системы Казахстана может продолжаться в течение всего текущего и, возможно, следующего года.

В рамках реформ предстоит обновить действующие и создать новые институты власти, а также провести их структурное и кадровое обновление.

«Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях — правовом, экономическом, политическом и общественном», — подчеркнул Президент.