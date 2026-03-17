Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана

Об этом заявил Президент страны, говоря о реализации положений новой Конституции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы государства, страна находится лишь в начале масштабной модернизации государственной системы.
«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства», — сказал Президент.
Он подчеркнул, что этот путь будет непростым из-за нестабильной мировой ситуации и глобальной турбулентности. В таких условиях, по его словам, особенно важны общенациональное единство, профессионализм и ответственный патриотизм.
Президент также сообщил, что уже подписан указ, определяющий ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.
В ближайшее время в Парламент планируется внести пять новых конституционных законов:
о Президенте,
о Курултае,
о Халық Кеңесі,
о статусе столицы,
об административно-территориальном устройстве страны.
Кроме того, потребуется системное редактирование восьми конституционных законов и более 60 действующих законов, включая основополагающие кодексы.
По словам Президента, законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии парламента. К этому времени должна быть полностью подготовлена соответствующая юридическая база.
Глава государства отметил, что тотальная трансформация правовой и политической системы Казахстана может продолжаться в течение всего текущего и, возможно, следующего года.
В рамках реформ предстоит обновить действующие и создать новые институты власти, а также провести их структурное и кадровое обновление.
«Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях — правовом, экономическом, политическом и общественном», — подчеркнул Президент.