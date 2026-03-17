Yeni Safak: пять западных стран призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в Ливане

Западные державы предупредили Израиль, что его наземная операция в Ливане приведет к «разрушительным последствиям».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет турецкая газета Yeni Safak, в понедельник Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Израиля.

Они предупредили, что масштабное наземное наступление Израиля в Ливане вызовет «разрушительные гуманитарные последствия» и приведет к затяжному региональному конфликту.

Они также призвали представителей Израиля и Ливана начать конструктивные переговоры и действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

«Гуманитарная ситуация в Ливане, включая продолжающееся массовое перемещение населения, уже вызывает глубокую тревогу», — говорится в заявлении. Yeni Safak уточняет, что на сегодняшний день в результате военной кампании Израиля в Ливане, начавшейся со 2 марта, погибли более 800 человек, включая женщин и детей.

Западные державы также подтвердили свою поддержку резолюции 1701 Совета Безопасности ООН — рамочного соглашения от 2006 года, направленного на стабилизацию ситуации в районе ливано-израильской границы и разоружение «Хезболлы».

Заявление пяти стран было опубликовано после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац утром в понедельник подтвердил, что Армия обороны Израиля начала наземное наступление в Ливане после масштабных авиаударов по всей стране, включая столицу Бейрут.

Отдельно премьер-министр Испании Педро Санчес в подкасте The Rest is Politics Leading сказал, что сейчас Израиль «еще более изолирован на международной арене, чем до войны» с Ираном и наземной операции в Ливане.

Он объяснил это тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «принимал очень неправильные решения» в ответ на террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.