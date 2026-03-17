Yeni Safak: пять западных стран призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в Ливане

Как пишет турецкая газета Yeni Safak, в понедельник Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Израиля.
Они также призвали представителей Израиля и Ливана начать конструктивные переговоры и действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
«Гуманитарная ситуация в Ливане, включая продолжающееся массовое перемещение населения, уже вызывает глубокую тревогу», — говорится в заявлении. Yeni Safak уточняет, что на сегодняшний день в результате военной кампании Израиля в Ливане, начавшейся со 2 марта, погибли более 800 человек, включая женщин и детей.
Заявление пяти стран было опубликовано после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац утром в понедельник подтвердил, что Армия обороны Израиля начала наземное наступление в Ливане после масштабных авиаударов по всей стране, включая столицу Бейрут.
Он объяснил это тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «принимал очень неправильные решения» в ответ на террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.