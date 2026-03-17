Экс-чиновник Госдепа рассказал об ошибках США на Ближнем Востоке

В Афганистане, как отметил Хербст, США пошли по пути демократии — проведенные там выборы он назвал «самым знаковым событием» за время его пребывания в должности координатора по реконструкции и стабилизации в Госдепе США. Однако добавил, что, хотя считает голосование легитимным, оно не было подкреплено стабильным управлением, прозрачными и некоррумпированными институтами.
«Правительство действует в Кабуле, вдоль основных дорог и в некоторых стратегических пунктах на границе. При этом у него есть договоренности с местными лидерами и военачальниками в разных регионах. Если бы мы работали и держали в уме это понимание, наша операция в Афганистане, возможно, была бы успешной», — добавил он.
Джон Хербст — американский дипломат, занимавший должность посла США в Узбекистане (2000−2003) и посла США в Украине (2003−2006). После завершения дипломатической карьеры работал координатором Управления по реконструкции и стабилизации Госдепартамента США. В настоящее время — директор Евразийского центра Атлантического совета, где занимается вопросами политики и безопасности.
По словам бывшего дипломата, США также без оглядки на политическое устройство действовали в Ираке и Сирии. Во время иракской операции в 2003 году президент Джордж Буш, по словам Хербста, совершил «огромную ошибку», поскольку устранив Саддама Хусейна, США одновременно ликвидировали и разрушили его государственный аппарат, который нужно было сохранить для стабильности.
«Я провел на Ближнем Востоке значительную часть своей карьеры, и когда мы туда вошли, мне казалось, что у нас хватит разума и политического чутья, чтобы выстроить менее одиозную форму суннитского режима. Однако для стабильности нужно было сохранить нечто функционально похожее на этот режим. Но мы этого не сделали. Мы пошли по пути демократических выборов и в итоге столкнулись с иранским влиянием, и все это превратилось в полный беспорядок», — сказал он.
Хербст также напомнил об операции США в Венесуэле и отметил, что среди сторонников нынешнего президента Дональда Трампа есть те, кто считает случившееся именно попыткой построить там госинституты. Однако, указал он, некоторые страны «просто не готовы к демократии». «Переход от авторитарного режима, например, режима Мадуро, к полноценной демократии вообще непрост. Там не хватит только проведения выборов. Нужны социальные, правовые и институциональные механики, которые позволят этому процессу жить долго», — объяснил он.
При этом Хербст не согласился, что государственное строительство в другой стране это непродуктивно, но отметил: «Это имеет смысл только если это, а, абсолютно необходимо для ваших интересов».
«Присутствие ваших вооруженных сил в чужой стране может быть оправдано, если это на ограниченный период. Лично я бы колебался, прежде чем принять решение ввести войска в чужую страну ради построения там демократии. Колебание не то же самое, что сказать “нет”, но это по необходимости быть очень, очень осторожным», — заключил он.
3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли ракетные удары по военным объектам в разных регионах страны, захватили и вывезли в США президента Николаса Мадуро и его супругу. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут, в ней участвовало до 150 самолетов, вертолетов и беспилотников. В ходе вторжения погибли минимум 40 человек, в том числе гражданские лица, несколько американских военнослужащих получили ранения.