Новая Конституция Казахстана вступит в силу с 1 июля

Президент объявил дату вступления в силу Основного закона.

Источник: Baigenews

Глава государства подписал Основной закон Казахстана и указ о мерах по его реализации, передает BAQ.KZ. Документ определяет дальнейшее развитие страны и закрепляет новые принципы взаимодействия государства и общества.

Выступая на торжественной церемонии по итогам принятия документа, Президент отметил историческую значимость события и его влияние на будущее страны.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. Искренне поздравляю всех соотечественников с принятием Основного закона!», — сказал Глава государства.

