Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 марта: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Киев должен принять ответственное решение и открыть дорогу для мирного процесса.

Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

ВС РФ продолжают СВО и выполняют поставленные цели, а также обеспечивают безопасность регионов России.

Куба — независимое государство, которое сталкивается с экономическими трудностям на фоне удушающего эмбарго США.

РФ готова оказать посильную помощь Кубе.

Вопросы оказания Москвой помощи Гаване прорабатываются с кубинскими визави.

Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на экспертном и рабочем уровнях.

Кремлю неизвестно о каких-либо контактах российских властей с администрацией Telegram по вопросу блокировки мессенджера в стране.

Минсельхоз координирует действия регионов со вспышками заболеваний скота.

Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют. Они находятся на постоянной связи с федеральным центром.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

17 марта Владимир Путин проведет встречу с председателем совета директоров Сбербанка Германом Грефом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше