Стубб: США «пора успокоиться» и перейти к деэскалации на Ближнем Востоке

Для мирного урегулирования в регионе потребуется содействие посредников, отметил президент Финляндии.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам Америки пришло время успокоиться и перейти к мирному урегулированию вооруженного конфликта с Ираном. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб.

«Вооруженные силы США показали свою мощь, бесспорно. Они нанесли довольно успешные удары по определенному числу целей, но сейчас пришло время: пожалуйста, успокойтесь», — заявил он в интервью Bloomberg TV. По мнению президента, сторонам конфликта следует стремиться к деэскалации и прекращению огня. Стубб добавил, что для мирного урегулирования в регионе, вероятно, потребуется содействие посредников.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше