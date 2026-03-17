МИД сделал заявление о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета сделал заявление о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Секрета обратил внимание, что с самого начала ситуации, возникшей четыре месяца назад, была предпринята масса попыток решить проблему политико-дипломатическими способами. Кроме того, уточнил он, было предпринято бесчисленное количество попыток выйти на связь с литовской стороной:
— Причем не только по линии Минск — Вильнюс, но также в ходе пребывания на международных площадках мы четко подавали сигнал, что готовы к разговору, обмену мнениями. Но почему-то Вильнюс рассматривал и рассматривает любые контакты на политическом уровне как собственное поражение.
Заместитель главы МИД обратил внимание, что третьи страны также предлагали услуги.
— Но ответ наш был таков: мы же не воюем, мы не разорвали дипотношения. У нас есть общая граница, которая должна функционировать нормально. И этот посыл звучал во всех наших заявлениях, интервью, комментариях, — заявил Игорь Секрета.
Он уточнил, что граница является сложнейшим политическим и инфраструктурным механизмом, «который не работает как частная лавочка: хочу — открою, хочу — закрою». Секрета заметил: если удалось договориться и заключить соглашение, то 24 на 7 должна быть обеспечена пропускная способность. Кроме того, добавил он, должен обеспечиваться надлежащий режим охраны границы, должны поддерживаться нормальные рабочие контакты.
— Напомню, пострадавшими здесь оказались не только поляки и литовцы. Здесь пострадали граждане многих других стран, которые перевозили грузы и рассчитывали на то, что они всегда смогут безопасно проехать через территорию Беларуси и Литвы, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.
