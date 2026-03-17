Фон дер Ляйен утверждает, что Киев согласился на помощь в ремонте «Дружбы»

БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба», специалисты готовы приступить немедленно.
«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта — ред.). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», — написала глава ЕК в сети X.
